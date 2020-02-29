Трамп предложил место встречи лидеров пятерки СБ ООН

Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) в Нью-Йорке, сообщил глава американской администрации Дональд Трамп.

По словам Трампа, лидеры всех стран пятерки СБ ООН «хотят обсудить контроль над вооружениями», передает ТАСС.

«Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться. И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке», – заявил американский лидер.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. В Кремле пообещали направить послания с конкретикой по сути саммита, а в МИД России назвали ориентировочные сроки проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН.

Позднее стало известно, что Трамп хочет использовать встречу лидеров пятерки стран –постоянных членов СБ ООН для обсуждения контроля над вооружениями.

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