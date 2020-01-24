Кремль направит послания странам «Большой пятерки»

В ближайшие дни Москва направит послания лидерам государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с конкретикой по сути инициативы президента России Владимира Путина о саммите «пятерки», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран (пятерки членов Совбеза ООН – прим. ВЗГЛЯД), которые будут содержать уже больше конкретики по сути предложения президента Путина», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля уточнил, что послания будут направлены «в эти предстоящие дни». «В первой половине следующей недели уже наши визави получат эти послания, получат информацию», – рассказал Песков, добавив, что в Кремле будут «с нетерпением ждать реакции» лидеров этих стран.

По его словам, саммит «пятерки» нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире. «Чтобы поговорить о той критической массе вызовов в самых различных областях, о конфликтном потенциале на региональном и международном уровне, чтобы страны «пятерки» взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что лидерам «пятерки» нужно «поставить себя выше разногласий», чтобы «приступить к поиску путей для разрядки и для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством».

Представителя Кремля спросили, будет ли иметь смысл проводить саммит в усеченном составе в случае, если кто-то из стран «пятерки» откажется от участия. Песков в ответ сказал, что участие всех перечисленных стран чрезвычайно важно для «сложения усилий для нахождения ответов на те проблемы, которые перед нами стоят». В одиночку эти проблемы нельзя решать, добавил он.

Говоря о том, как определялись страны, которым предложено собраться на саммит, Песков подчеркнул, что они являются основателями ООН. Представитель Кремля подчеркнул, что эта международная организация остается «единственной универсальной, пусть и не совсем идеальной с точки зрения ответов на те вызовы, которые стоят перед человечеством, платформой».

Напомним, в ходе выступления в Израиле Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения.

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