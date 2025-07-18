Дуров отреагировал на сообщения о появлении офиса Telegram в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Дуров опубликовал короткий пост, где привел выдержку из предыдущего комментария, пишет РБК.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», – говорится в этой выдержке.

До этого сообщалось, что мессенджер Telegram начал процедуру создания российского филиала

Между тем источник Telegram-канала бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина заявил, что таких планов нет и быть не может.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram Messenger Inc. накопил задолженность по штрафам, которую российские суды назначили за отказ удалять запрещенный контент. Общая сумма штрафов превысила 23 млн рублей.