Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Дуров отреагировал на сообщения о появлении офиса Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров после сообщений о том, что компания собирается открыть российское представительство, опубликовал короткое сообщение.
Дуров опубликовал короткий пост, где привел выдержку из предыдущего комментария, пишет РБК.
«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», – говорится в этой выдержке.
До этого сообщалось, что мессенджер Telegram начал процедуру создания российского филиала
Между тем источник Telegram-канала бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина заявил, что таких планов нет и быть не может.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram Messenger Inc. накопил задолженность по штрафам, которую российские суды назначили за отказ удалять запрещенный контент. Общая сумма штрафов превысила 23 млн рублей.