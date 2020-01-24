Пушков оценил идею Путина провести встречу «Большой пятерки»

«Предложение Путина очень правильное, целесообразное, ответственное и необходимое. Оно отвечает интересам мирового сообщества», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал предложение Владимира Путина провести встречу России, Китая, США, Франции и Великобритании по обсуждению мировых проблем в 2020 году.

«На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечеству угрожают четыре всадника апокалипсиса. И первым он назвал геостратегическую напряженность вокруг ядерных проблем, поскольку США пошли по пути демонтажа системы соглашений в области ядерного оружия. Уже не действует Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, под большим вопросом судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Он также отметил, что в четверг американские ученые перевели часы «Судного дня» на положение за 100 секунд до полуночи. По мнению экспертов, человечество за 2019 год еще больше приблизилось к ядерной катастрофе.

«Неслучайно Путина практически сразу же поддержал Макрон. Его тоже беспокоит хаотичное бесконтрольное развитие событий и уход США от ответственности перед мировым сообществом. Все это превращает США в эгоистическую сверхдержаву, которая занимается реализацией собственных интересов и мало думает о судьбах человечества», – считает Пушков.

«Пекин также прекрасно понимает, что угрозы возрастают. Особенно в свете планов США разместить ракеты средней дальности с ядерным вооружением поблизости границ с Китаем. С такими заявлениями уже выступали представители минобороны США», – добавил собеседник.

«В свою очередь Лондон поступит так, как поведет себя Вашингтон. Теперь все упирается в позицию Трампа. Политические инстинкты должны подталкивать его к принятию предложения Путина. После того, как три члена Совбеза ООН поддержали идею российского президента, Трамп будет выглядеть невыигрышно и безответственно в случае отказа», – спрогнозировал политик.

С другой стороны, отметил он, у Трампа идет избирательная кампания в США. Его осаждают противники в попытке импичмента. «В самой администрации Трампа больше противников коллективной дипломатии, чем сторонников. Поэтому все зависит от решимости Трампа, от его президентской позиции. Если он пойдет по пути, предложенному Путиным, в глазах мировой общественности он выиграет. Но со стороны Конгресса начнется новая истерическая кампания по обвинению президента в том, что он снова поддерживает идеи Путина. Поэтому Трамп взвешивает за и против», – отметил сенатор.

«Но без участия США – главного источника нестабильности – эта конференция не может произойти. Ответственность за это сейчас лежит на Трампе и американской политической элите», – заключил Пушков.

Напомним, в ходе выступления в Израиле Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера. Также о поддержке инициативы высказались в Пекине. А в Лондоне заявили о том, что ждут от российского правительства более детального предложения.

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