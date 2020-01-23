Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров пяти стран СБ ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина, который до этого предложил провести встречу глав государств-пяти постоянных членов СБ ООН.

«Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе», – передает слова Макрона ТАСС.

Ранее Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу для обсуждения мировых проблем.