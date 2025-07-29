Tекст: Антон Антонов

«На Теткинском и Глушковском направлениях враг попытался провести ротацию передовых подразделений. Движение техники противника своевременно вскрыто нашей разведкой, а артиллерией и ударами FPV-дронов «Северян» нанесено прицельное поражение», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Российскими войсками уничтожены бронемашина ВСУ, несколько пикапов и два украинских пункта управления БПЛА в районах сел Рыжевка и Кислая Дубина.

На Сумском направлении продолжается доукомплектование украинских штурмовых подразделений в тылу, а ожесточенные бои идут в лесах Юнаковской сельской общины и в самой Юнаковке. В южной части Юнаковки российские военные выбили ВСУ из четырех строений, зачистили подвалы и закрепились на новых позициях. В лесополосах у Яблоновки российские части также продвинулись вперед.

Стало известно, что украинских офицеров нет севернее Храповщины, большинство базируются в Сумах и отправляют оттуда новые группы для боев у Садков.

На Харьковском направлении ВСУ активизировали свои действия по всей линии фронта, наиболее ожесточенные бои шли в городской застройке Волчанска, а также в лесах севернее Синельниково и южнее Мелового.

На Великобурлукском направлении российские штурмовики продолжили наступление. Российские силы выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов севернее Амбарного, продвинувшись на 400 м. В результате огневого поражения российские войска уничтожили девять боевых групп противника вместе с автомобильной и бронированной техникой.

Уничтожены 17 штурмовых групп, танк, артиллерийские и минометные расчеты на Волчанском и Липцовском направлениях.

Российские войска выбили ВСУ из опорных пунктов вдоль железной дороги и в лесу южнее Огурцово, а также из хозяйственных строений в городской застройке, продвинувшись более чем на 200 м. Три украинские контратаки были отражены в Волчанске и у поселка Тихое, большая часть личного состава ВСУ уничтожена, остальные отступили.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск.