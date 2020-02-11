МИД назвал ориентировочные сроки проведения саммита пятерки СБ ООН

Саммит стран пятерки Совета безопасности ООН может пройти на юбилейной сессии в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре, заявили в МИД России.

В министерстве подчеркнули, что пока договоренности о саммите еще нет, передает РИА «Новости».

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. Позже Кремль сообщил, что направит послания с конкретикой по сути саммита.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Путин собирает пять великих держав мира.