Стало известно об отношении Трампа к предложенной Путиным встрече

Глава американского государства Дональд Трамп хочет использовать встречу лидеров пяти стран-постоянных членов ООН для обсуждения контроля над вооружениями, сообщил источник в Белом доме.

Источник Reuters в администрации США заявил, что Вашингтон использует переговоры, чтобы «вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями». Источник сказал, что Вашингтон хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений», передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин предлагает организовать в 2020 году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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