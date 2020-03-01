В России предрекли появление нового формата – G5

Инициированные Владимиром Путиным переговоры с участием лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5), заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Тот факт, что [президент США Дональд] Трамп, по сути дела, принял предложение [российского лидера] Владимира Путина и готов принять участие в подобной встрече, означает, что в ближайшем будущем может произойти рождение нового формата G5 – «Большой пятерки» с участием России, США, КНР, Франции и Великобритании, в рамках которого возможно полноценное обсуждение глобальных проблем», – заявила Панина РИА «Новости».

При этом, по мнению депутата, идея проведения подобной встречи именно в Нью-Йорке является, как минимум, спорной. Она напомнила о том, как США дискредитировали себя «визовыми скандалами», как они регулярно отказывали в визах российским дипломатам и дипломатам из других стран, срывая таким образом важные мероприятия и консультации.

Панина считает, что было бы лучше, если бы первая встреча G5 прошла на нейтральной территории, например, в Женеве или Вене.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. При этом, как сообщали СМИ, Лондон примет участие в саммите «Большой пятерки», если в нем будут участвовать США.

В субботу Трамп сообщил, что Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) в Нью-Йорке.

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