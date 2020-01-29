Стало известно происхождение подкинутых Голунову наркотиков

Наркотики, «изъятые» у журналиста Ивана Голунова, являлись вещественным доказательством в делах по задержанию настоящих наркоторговцев, утверждают СМИ.

Подброшенные Голунову наркотики якобы ранее были похищены в ходе двух операций по задержанию настоящих торговцев запрещенными веществами, сообщает РЕН-ТВ.

Осужденные за сбыт наркотиков дали показания на задержанных по делу Голунова полицейских, отмечает телеканал. По их словам, правоохранители занизили количество изъятого у них вещества.

Отмечается, что похищенные наркотики планировалось использовать для «раскрытия» несуществующих преступлений, связанных с хранением наркотиков.

Ранее в СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Сообщалось, что установлены и задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента России Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.