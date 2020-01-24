Минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов

Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства.

«С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

На корпусах БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» в январе 2020 года специалисты нашли повреждение «упрочняющей наплавки» на сварных швах бортов, пояснили в минобороны.

Рабочая группа подтвердила повреждения на нескольких машинах. Члены группы вместе с представителями предприятий пытаются найти причины возникновения дефектов, проводят разработку мероприятий по недопущению возникновения дефектов, отметили в министерстве.

В пятницу глава украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что «Лозовский кузнечно-механический завод» передал минобороны Украины партию бракованных корпусов БТР-4 по завышенной цене.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места – лишь 34.