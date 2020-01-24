Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Посольство России сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.

«24 января посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства «persona non grata» и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», – сказано в сообщении посольства в Facebook.

Там отмечено, что сотрудники покинут Болгарию в указанные в нотах сроки.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», – также уточнили в посольстве.

Кроме того, российская сторона подчеркнула, что распространение данной информации в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствует «традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами».

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

Позже ситуацию с российскими дипломатами в Болгарии назвали перфомансом с целью резонанса.

Напомним, ранее «шпионский» скандал между Россией и Болгарией разгорелся в октябре 2019 года. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии.