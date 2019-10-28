Болгария высылает российского дипломата

Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. МИД республики уточнил, что после встречи с российским послом, дипломат покинул территорию страны.

«Болгарская сторона высказала пожелание, что бы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Ранее The New York Times рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.