Болгария начала расследование против двух российских дипломатов

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже», говорится в заявлении ведомства.

«Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел о собранных доказательствах о проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью», – передает ТАСС сообщение болгарского надзорного ведомства.

Как сообщил посол России в Софии Анатолий Макаров, официально российское дипломатическое ведомство не получало никакой информации о выдвинутых обвинениях.

Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.