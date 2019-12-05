МИД официально вручил послу Болгарии ноту о высылке дипломата

Министерство иностранных дел России подтвердило, что нота об объявлении советника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата была вручена болгарскому послу Атанасу Крыстину.

«Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре этого года российского дипломата», – сообщил МИД, передает ТАСС.

Напомним, Россия выслала болгарского дипломата в ответ на высылку российского дипломата в октябре 2019 года.

28 октября Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с высылкой дипломата.