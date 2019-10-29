Посольство в Болгарии ответило на объявление дипломата персоной нон грата

Российское посольство прокомментировало объявление своего сотрудника персоной нон грата властями Болгарии.

Посольство сообщило в Facebook, что получило соответствующую ноту. Отмечается, что «дипломат покинет» Болгарию «в указанный срок».

При этом российская сторона «оставляет за собой право на принятие ответных мер».

Напомним, Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.