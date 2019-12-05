Россия выслала болгарского дипломата

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что МИД России объявил персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в ответ на высылку российского дипломата в конце октября.

«Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве. Болгарский дипломат имеет тот же ранг, что и российский дипломат в Софии, который был объявлен персоной нон грата в конце октября», – сказано в сообщении МИД Болгарии, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что Крыстин покинет Россию в течение 24 часов.

«Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», – заявил источник в МИД России, передает РИА «Новости».

«То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов», – добавил он.

Напомним, 28 октября Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с высылкой дипломата.