Ситуацию с российскими дипломатами в Болгарии назвали перфомансом с целью резонанса

Ситуация вокруг российских дипломатов в Болгарии, которых София решила выслать по делу о шпионаже, является перфомансом для создания резонанса, заявил источник в Москве.

«Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса. Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо», – заявил источник ТАСС, описывая ситуацию.

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии сообщила, что возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.