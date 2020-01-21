Министерство культуры возглавила экс-директор департамента кинематографии

Вместо Владимира Мединского на должность министра культуры России назначена Ольга Любимова, которая ранее была директором департамента кинематографии, следует из указа президента Владимира Путина о составе правительства Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Любимову Ольгу Борисовну Министром культуры Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля.

Любимовой 39 лет, пост главы департамента кинематографии министерства культуры она занимала с 17 января 2018 года. Дочь известного российского театроведа, педагога, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова.

Во вторник Путин подписал указ о новом правительстве, состав которого оказался сильно обновленным. У главы правительства Михаила Мишустина будет девять вице-премьеров, а первым замом стал Андрей Белоусов.

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