Белоусов назначен первым вице-премьером

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов стал первым вице-премьером правительства под председательством Михаила Мишустина.

Он освобожден от своей прежней должности, передает РИА «Новости».

Андрей Рэмович Белоусов (родился 17 марта 1959 года в Москве) занимал пост советника президента России с 2013 года. До этого, с мая 2012 года по июнь 2013 года, возглавлял Министерство экономического развития. Доктор экономических наук.

Ранее во вторник президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве, которое значительно обновилось.

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