Названы все заместители Мишустина

В правительстве Михаила Мишустина помимо первого вице-премьера Андрея Белоусова будет восемь вице-премьеров, из которых свой пост сохранили лишь несколько человек.

Зампредом стал бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который заменил на посту куратора строительной отрасли Виталия Мутко, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Также пост вице-премьера получили экс-замглавы ФНС Алексей Оверчук, экс-гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко, экс-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Пост сохранили Татьяна Голикова, которая курировала социальные вопросы, и Юрий Борисов, который занимался вопросами ОПК. Юрий Трутнев сохранил место зампреда правительства – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Дмитрий Григоренко назначен вице-премьером и руководителем аппарата правительства. Он ранее также был заместителем главы ФНС.

Первым зампредом правительства стал экс-помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Во вторник Путин подписал указ о новом правительстве, которое значительно обновилось.

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