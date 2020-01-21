Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-главу Интерпола и бывшего замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.

«21 января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество», – сказано в сообщении суда, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что суд оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. При этом Мэн Хунвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

Ранее он признался в получении взяток. Отмечалось, что общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 млн юаней (около 2,1 млн долларов).

Напомним, в сентябре 2018 года Хунвэй, отправившись в Китай, пропал. Позже стало известно о его задержании. Его также исключили из компартии.

После Хунвэй ушел в отставку с поста главы Интерпола, на эту должность был избран представитель Южной Кореи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем экс-глава Интерпола насолил властям Китая.