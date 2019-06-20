Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола, экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении верховной народной прокуратуры КНР.

В заявлении указывается, что в четверг, 20 июня, «Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь провел открытое судебное заседание по делу бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции». В ходе заседания «обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», передает РИА «Новости».

Приговор будет объявлен позже.

Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 млн юаней (около 2,1 млн долларов).

Напомним, Хунвэй пропал, отправившись в Китай в сентябре 2018 года. Позже стало известно о его задержании. Его также исключили из компартии.

После он ушел в отставку с поста главы Интерпола, на эту должность был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе, однако его кандидатура не понравилась некоторым представителям стран Запада; например, американские сенаторы даже призвали президента США Дональда Трампа помешать назначению россиянина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем экс-глава Интерпола насолил властям Китая.