Экс-главу Интерпола исключили из компартии и сняли со всех должностей

Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя исключили из коммунистической партии Китая (КПК) и сняли со всех должностей, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В заявлении указывается, что Хунвэй «серьезно нарушил принципы партийной дисциплины и политические нормы, использовал в личных целях служебное положение и подозревается в получении взяток». После проведенного расследования «было принято решение исключить его из рядов КПК и снять со всех занимаемых должностей», передает РИА «Новости».

Напомним, Хунвэй пропал, отправившись в Китай в сентябре 2018 года. Позже стало известно о его задержании.

После этого он ушел в отставку с поста главы Интерпола. На этот пост был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Однако его кандидатура не понравилась некоторым представителям стран Запада; например, американские сенаторы даже призвали президента США Дональда Трампа помешать назначению россиянина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем экс-глава Интерпола насолил властям Китая.