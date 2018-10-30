Сенаторы США призвали Трампа помешать россиянину возглавить Интерпол

Американские сенаторы в обращении к президенту США Дональду Трампу призвали главу государства помешать назначению россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола.

Письмо Трампу подписали республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио, а также демократы Джен Шахин и Крис Кунс, передает РИА «Новости».

Сенаторы заявили, что допустить избрание Прокопчука – «все равно что запустить лисицу в курятник». Американские законодатели утверждают, что Москва якобы «на постоянной основе злоупотребляет Интерполом», использует организацию для «преследования политических противников, диссидентов и журналистов».

Сенаторы США утверждают, что «Прокопчук лично был вовлечен в стратегию запугивания». По их версии данная стратегия «направлена на ослабление демократических институтов и усиление авторитарного режима Путина».

Члены американского Сената призвали Белый дом «использовать свой голос и влияние, чтобы Интерпол больше не использовался Путиным и другими диктаторами для достижения своих бесчестных целей».