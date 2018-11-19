Украина пригрозила выйти из Интерпола

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна может приостановить свое членство в Интерполе, если президентом организации станет россиянин.

«Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO», – написал он в своем Facebook.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о наличии у Украины «неопровержимой информации», что кандидат на пост главы Интерпола россиянин Александр Прокопчук якобы «является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол».

«В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен «американский» отдел Первого главного управления КГБ (Стратегическая разведка)», – заявил он.

По утверждению Геращенко, во второй половине 90-х Прокопчук якобы «занимался шпионажем против США».

Ранее Times сообщила, что пост главы Интерпола в следующем году может занять генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Главным соперником россиянина называется кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.

Украина воспротивилась избранию россиянина главой Интерпола, Кремль поддержал российского кандидата.