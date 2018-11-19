Кремль поддержал российского кандидата на пост главы Интерпола

Москва хотела бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее британская Times сообщала, что генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук с большой долей вероятности займет пост главы Интерпола в следующем году. Главным соперником россиянина, по версии СМИ, является кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.

При этом Украина воспротивилась избранию россиянина главой Интерпола.