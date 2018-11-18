Украина воспротивилась избранию россиянина главой Интерпола

Киев проводит широкие консультации по поводу избрания главы Интерпола и выступает против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на этот пост, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В сообщении на сайте МВД Украины приводится заявление главы ведомства Арсена Авакова, обвинившего Россию в якобы злоупотреблении полномочиями Интерпола. Также сообщается, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации.

Ранее британская Times сообщала, что Прокопчук с большой долей вероятности займет пост главы организации в 2019 году. С 2006 по 2011 год он был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Главным соперником россиянина, по версии СМИ, является кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.

Выборы нового руководителя Интерпола состоятся 21 ноября.