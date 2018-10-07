Глава Интерпола ушел в отставку

Мэн Хунвэй направил заявление о своей отставке с поста главы Интерпола; оно вступило в силу, передает Reuters.

Интерпол изберет своего нового президента в ноябре на заседании в Дубае, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона. В отношении него проводится расследование.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Выяснилось, что Хунвэй находится под следствием в Китае. Его семье во Франции предоставили охрану.