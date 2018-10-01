Пропавший глава Интерпола нашелся

По данным источника газеты South China Morning Post, пропавший глава Интерпола Мэн Хунвэй находится сейчас под следствием в Китае.

«Представители дисциплинарного ведомства забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, на допрос сразу же после того, как он прибыл в Китай из Франции на прошлой неделе», – цитирует РИА «Новости» газету Гонконга.

Где находится Хунвэй и какое расследование ведется, пока не сообщается.

Напомним, что французские власти начали расследование по поводу исчезновения президента Интерпола, который отправился в Китай в конце сентября. О пропаже главы международной организации, который перестал выходить на связь с 29 сентября, заявила его супруга.