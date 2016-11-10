Пропал глава Интерпола

Французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

Хунвэй не выходил на связь с момента отправления из Франции в Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

О пропаже главы международной полицейской организации сообщила его супруга, которая с детьми проживает во французском Лионе, передает ТАСС.

В этом же городе расположена штаб-квартира ведомства.

Мэн Хунвэй был избран главой организации Международной уголовной полиции Интерпол в ноябре 2016 года.