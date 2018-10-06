Семью пропавшего главы Интерпола взяли под охрану

Французская полиция предоставила охрану семье пропавшего в Китае главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Охрана была предоставлена после того, как супруга Хунвэя сообщила об угрозах в свой адрес, передает RT со ссылкой на Europe 1.

Ранее в субботу Интерпол направил официальный запрос властям Китая с просьбой уточнить местонахождение Мэн Хунвэя.

Источник газеты South China Morning Post сообщал, что Хунвэй находится под следствием в Китае.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.