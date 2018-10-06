Интерпол запросил данные о пропавшем главе организации у Китая

Интерпол направил официальный запрос властям Китая с просьбой уточнить местонахождение главы организации Мэн Хунвэя.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов попросил у властей Китая прояснить статус президента Мэн Хунвэя», – цитирует РИА «Новости» заявление Интерпола.

В заявлении также говорится, что генеральный секретариат Интерпола «с нетерпением ждет» ответа, чтобы развеять беспокойство о состоянии Хунвэя.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

Источник газеты South China Morning Post сообщал, что Хунвэй находится под следствием в Китае.