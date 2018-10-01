Стало известно, чем провинился глава Интерпола перед Китаем

Глава Интерпола, заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщили в центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.

«Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», – передает РИА «Новости» сообщение центральной комиссии.

Напомним, в марте законодательный орган Китая одобрил создание нового антикоррупционного органа – государственного комитета по надзору. Новое ведомство сначала ведет самостоятельное расследование, а потом передает дела на рассмотрение в прокуратуру. Оно также вправе содержать подозреваемого под стражей без предъявления официальных обвинений сроком до шести месяцев.

В субботу Интерпол запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждал официального ответа от Пекина.

Между тем, супруга пропавшего главы Интерпола Грейс Мэн, находясь во французском Лионе, заявила, что перед исчезновением ее муж прислал ей сообщение с фотографией ножа. Она уточнила, что получила данное сообщение 25 сентября. По ее словам, так муж сообщил ей, что находится в опасности. По ее словам, за четыре минуты до того, как Мэн Хунвэй прислал фото, он отправил ей сообщение со словами «Жди моего звонка», передает Associated Press.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Выяснилось, что Хунвэй находится под следствием в Китае. Его семье во Франции предоставили охрану.