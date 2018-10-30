Избран новый президент Интерпола

Новым президентом Интерпола в рамках 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», – говорится в сообщении организации в Twitter.

Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Однако его кандидатура не понравилась некоторым представителям стран Запада. Американские сенаторы даже призвали президента США Дональда Трампа помешать назначению россиянина главой Интерпола. В Белом доме и Госдепе призвали голосовать за представителя Южной Кореи.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.