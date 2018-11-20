США выступили против российского кандидата на пост главы Интерпола

Руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки и госсекретарь США Майкл Помпео призвали выбрать главой Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чен Янга, а не россиянина Александра Прокопчука.

Марки утверждает, что Москва якобы «использует Интерпол для преследования политических оппонентов», передает РИА «Новости».

Помпео заявил, что США «призывают все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера». По его мнению, «Ким Чен Янг будет подходящим руководителем» Интерпола.