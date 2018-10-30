Литва пригрозила выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука

Сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна может выйти из Интерпола в случае избрания на пост главы организации россиянина Александра Прокопчука.

За резолюцию проголосовали 88 депутатов, семеро воздержались, против не проголосовал ни один, сообщает Delfi.

Ранее Украина пригрозила покинуть Интерпол, если главой организации станет россиянин. При этом в Кремле кандидатуру Александра Прокопчука поддержали.