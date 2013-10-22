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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Популистская волна докатилась до Южной Америки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и в Бразилии произошли сходные события (с разным, ввиду различных обстоятельств, результатом), видно по реакции на них глобальной элиты. Зазвучали уже привычные мантры. За «популистской волной» стоят русские. Подробности...

Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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          Чем глава Интерпола насолил властям Китая

          Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудия   8 октября 2018, 13:42
          Фото: INTERPOL/EPA/ТАСС
          Текст: Мария Трубина,
          Никита Коваленко

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          Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника?

          Пекин наконец объяснил, за что арестовал главу Интерпола Мэн Хунвэя. «Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», – туманно сообщили поначалу в центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.

          Госкомитет по надзору – это сравнительно новое ведомство в Китае, он был создан в марте и имеет антикоррупционную направленность, из чего можно было сразу предположить, какого рода обвинения предъявлены Хунвэю. Новый орган сначала ведет самостоятельное расследование, а потом передает дела на рассмотрение в прокуратуру и вправе содержать подозреваемого под стражей без предъявления официальных обвинений сроком до шести месяцев.

          Полную ясность в дело внесло в понедельник министерство общественной безопасности Китая, официально заявив, что Мэн Хунвэй подозревается в коррупции.

          Напомним, началась эта история не менее загадочно – в пятницу власти Франции начали расследовать исчезновение президента Интерпола, который проживал с семьей в Лионе (именно там расположена штаб-квартира организации). Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в Китай и больше не выходил на связь.

          О его пропаже сообщила супруга, которая с детьми осталась в Лионе. Она рассказала, что 25 сентября, перед исчезновением, муж прислал ей сообщение со словами «Жди моего звонка», а через четыре минуты еще одно, с фотографией ножа. По словам женщины, так супруг сообщил ей, что находится в опасности.

          Позднее стало известно, что представители дисциплинарного ведомства КНР забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность замминистра общественной безопасности Китая, на допрос сразу же после его прибытия в страну.

          Семье Хунвэя во Франции предоставили охрану. Сам же он в воскресенье направил заявление об отставке с поста главы Интерпола, которое вступило в силу немедленно. Исполняющим обязанности главы станет представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, а нового президента ведомство изберет на заседании в Дубае 18–21 ноября.

          Мэн Хунвэй родился в ноябре 1953 года в Харбине. Окончил юридический факультет Пекинского университета. Политическую деятельность начал в 1972 году.

          «Мэн Хунвэй – бывший замминистра общественной безопасности КНР. На протяжении длительного времени он был крупным функционером в Китайской правоохранительной системе, делал там карьеру», – рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

          Работал на различных должностях в министерстве общественной безопасности, в том числе директора отдела патрульной полиции, гендиректора департамента контроля дорожного движения, помощника министра и вице-министра. Он также занимал посты зампредседателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директора Национального управления по борьбе с терроризмом, гендиректора береговой охраны и был членом китайского совета региональной контртеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

          В ноябре 2016 года Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола (до этого возглавлял национальное бюро организации в КНР).

          Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий отделом востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, многие тогда посчитали, что это произошло в результате крупной лоббистской операции, и критиковали решение о его назначении. Ожидалось, что он будет продвигать китайские интересы, например, требовать возвращения китайских диссидентов на родину через механизмы Интерпола.

          Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Интерполом и будет оказывать всю необходимую помощь организации в борьбе с преступностью.

          Что же касается расследования в отношении экс-президента Интерпола, то оно «будет проведено в полном соответствии с китайским законодательством», заверил Лу Кан. По его словам, «случай с Мэн Хунвэем является яркой демонстрацией борьбы с коррупцией в КНР» и «любой может быть наказан в соответствии с законом, если он его нарушит».

          Вместе с тем в дело о коррупции, как ни странно, не слишком поверили даже в самом Китае. Политический обозреватель Чжан Лифан предположил, что, будь это «простое коррупционное дело», китайской стороне не пришлось бы «прибегать к таким мерам» и за задержанием стоит «нечто большее». Пекин не рискнул бы «потерять лицо на международной арене», если бы это не было «чем-то срочным», уверен эксперт.

          Директор Китайского института при Лондонской школе восточных и африканских исследований Стив Цанг указал, что решение о задержании главы Интерпола должно было приниматься на самом высоком уровне руководства Китая.

          С приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 году в Китае идет мощнейшая чистка госаппарата, причем министерства общественной и государственной безопасности были затронуты в полной мере, рассказал Василий Кашин. В этих системах был осужден целый ряд высокопоставленных руководителей, и вот одним из них теперь стал и Мэн Хунвэй, считает эксперт.

          Как полагает Кашин, в многочисленных антикоррупционных расследованиях Китая всегда присутствует элемент борьбы за власть, тем более если они касаются такого высокопоставленного человека.

          «Китайцы в принципе не любят выносить сор из избы, и если бы вскрылись просто какие-то банальные прошлые коррупционные нарушения, то они, скорее всего, предпочли бы их замять»,

          – отметил он.

          «Возможно, Мэн Хунвэй каким-то недопустимым образом вел себя на посту директора Интерпола. Для Китая крайне важен вопрос экстрадиции сбежавших за рубеж китайских коррупционеров, и китайское правительство довольно успешно их преследовало. Возможно, выяснилось, что он оказывал кому-то протекцию или предупреждал. А может быть, сливал куда-то информацию», – предположил эксперт.

          «Четкого понимания, в чем заключается коррупция, нет. По сообщениям, он лоббировал ряд компаний, которые ему были близки, в том числе принадлежали его дальним родственникам. Но по заявлениям китайской прессы очевидно, что речь на самом деле идет о более серьезных нарушениях. Есть намеки, что все это делается с одобрения Си Цзиньпина», – отметил в свою очередь Алексей Маслов.

          Китай прекрасно понимает имиджевые издержки, которые понесет в связи с арестом, и случившееся говорит о том, что ему предъявлено очень серьезное обвинение, указал собеседник. «Возможно, были поползновения абсолютной утраты лояльности по отношению к Китаю и правящей партии. Думаю, больше ждать было нельзя», – подытожил Маслов, добавив, что Китай мог опасаться невозвращения чиновника на родину или бегства в другую страну.


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