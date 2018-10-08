В деле экс-главы Интерпола заподозрили «нечто большее, чем коррупция»

Китайские аналитики высказались по поводу задержания экс-президента Интерпола Мэн Хунвэя.

Политический обозреватель Чжан Лифан предположил, что Пекин рискнул «потерять лицо на международной арене» в связи с «чем-то срочным». Будь это «простое коррупционное дело», китайской стороне не пришлось бы «прибегать к таким мерам», заявил он, предположив, что за задержанием стоит «нечто большее».

Директор Китайского института при Лондонской школе восточных и африканских исследований Стив Цанг указал, что решение о задержании главы Интерпола должно было приниматься на самом высоком уровне руководства Китая, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.