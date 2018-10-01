Пекин официально объявил причину задержания экс-главы Интерпола

Министерство общественной безопасности Китая официально объявило, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в коррупции.

«Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений. В его отношении ведется проверка Государственного надзорного комитета», – сообщает ведомство со ссылкой на члена Госсовета КНР, главу партийного комитета министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи, передает ТАСС.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Через пару дней выяснилось, что Хунвэй находится под следствием в Китае из-за «нарушения закона». После этого он ушел в отставку с поста главы Интерпола.

Китайские аналитики высказались по поводу задержания экс-президента Интерпола Мэн Хунвэя.