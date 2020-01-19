Сатановский предостерег «злобноватых псиц» от попыток лаять на Россию

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Церковные расколы дошли до США

Скоро традиционалисты укроются в гетто, превратившись в презираемое меньшинствоФото: Rick Bowmer/AP/ТАСС
Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              Сатановский предостерег «злобноватых псиц» от попыток лаять на Россию

                 19 января 2020, 13:39
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с иронией прокомментировал желание «великих военных держав современности» отметить годовщину взятия Москвы.

              «То из Литвы напомнили про Смутное время. То с Украины про Тохтамыша. Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них, Монголия и Франция молчат. Хотя у одних был Батый, у других – Наполеон. Германия молчит и глупостей такого рода не говорит. Она, правда, взять в последнюю мировую войну Москву не смогла, хотя очень пыталась. Но празднует же Египет ПОБЕДУ в войне 73-го с Израилем, которую с треском проиграл, на том основании, что хорошо ее начал», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

              «Есть старая Европа, которая с Россией воевала достаточно и помнит, чем это всегда кончается. (...) Есть новая. Опыт государственности которой нулевой, как у Украины, почти нулевой, как у стран Прибалтики, или очень уж неудачный, как у Польши, пребывание которой то в разделенном состоянии, большей частью в составе Российской империи, то в рамках восточно-европейского советского блока породило в ее нынешней элите удивительную смесь традиционного гонора и агрессивности с тяжелыми комплексами. Впрочем, Грузии это тоже касается», – отметил политолог.

              По его словам, в совокупности это напоминает «плохо воспитанную свору». «Две злобноватых псицы покрупнее, при этом сильно не ладящие между собой, одна помельче и три чихуа-хуа. Лают громко, визгливо и противно, имитируют атаки и постоянно оглядываются назад, где в тени находятся те, кто их прикармливает и притравливает на Москву, не слишком заботясь о целости шкуры клиентов», – подчеркнул Сатановский.

              «У Грузии некоторый опыт того, что бывает, если влезть с Россией в драку, есть. Причем не так, чтоб сильно всерьез и с наилегчайшими для себя последствиями. У Украины почти есть. (...) Крым они потеряли без единой капли крови, в отместку за что, судя по всему, и начали его блокаду и гражданскую войну на собственном русскоязычном юго-востоке, которая идет там до сих пор. Что до Прибалтики и Польши, они пока отсыпаются на всем русском и, как и Украина, на памяти о войне и Холокосте. Традиционная привычка местных, когда страшно воевать с живыми, изгаляться над памятью мертвых. Ну, люди там в местном руководстве пока такие. Время подлецов и трусливых идиотов», – пишет политолог.

              «До первой крови. Что, впрочем, им и намекнули. Хотя в коня ли был тот корм, сказать трудно. Пока что непохоже. И ведь потом будут сильно обижаться. Они же шутили! Но, наверное, их за такого рода шутки не били никогда. Так что сам факт, что если долго нарываться, таки можно нарваться, для них новость. Как, впрочем, всегда с дураками, не имеющими личного персонального опыта получения всего, что они заслужили, и бывает. И кто им тогда будет виноват?» – заключил Сатановский.

              Накануне президент Владимир Путин во время встречи в Петербурге с ветеранами пообещал «заткнуть поганый рот» тех деятелей «за бугром», которые открывают его, «чтобы достичь сиюминутных политических целей». Российский лидер привел в пример действия Израиля, который не позволяет забыть о Холокосте. Он подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.

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