Саррадж призвал оказать в Берлине давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж призвал участников берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg.

Саррадж также призвал международное сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти, передает ТАСС.

В субботу Ливийская национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение из-за решения ЛНА закрыть основные порты страны для экспорта нефти.

По информации ливийского издания Al-Wasat, в пятницу объединение ливийских племен и городов востока объявило о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона Ливии крайне недовольны тем, что, в соответствии со Схиратским соглашением, все доходы от нефти поступают в Триполи, в центральный банк страны, и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД