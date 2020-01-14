Хафтар назвал условия для продолжения переговоров об урегулировании в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней, сообщил телеканал Al Arabiya.

Фельдмаршал проинформировал Москву о необходимости включения в документ положения о том, что группировки в Ливии должны сдать все свои вооружения в период от 45 до 90 дней. Кроме того, он потребовал, чтобы этот процесс проходил под полным контролем ЛНА, планирующей создать совместно с ООН специальную комиссию, которая займется учетом и сбором этого оружия у бывших ополченцев, передает ТАСС.

Среди прочего, по данным телеканала, Хафтар проинформировал о полном неприятии Турции в качестве международного посредника в ливийском урегулировании. «Он настаивает на том, чтобы государства-посредники были нейтральными и исходили из необходимости сохранения стабильности в Ливии, а не поддержки вооруженных милиций или отправки [в Ливию] экстремистов», – отметили источники телеканала.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии на переговорах в Москве подписали итоговый документ, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался сделать это, попросив «дополнительное время». Позднее Москва назвала причину решения Хафтара.

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать Хафтару урок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах, а также о том, что получит Россия от примирения в Ливии.

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