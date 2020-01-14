Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он продолжит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок», – заявил турецкий президент, передает ТАСС.

Эрдоган также заявил, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем «сбежал из Москвы», где велись переговоры.

«Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», – сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на российской стороне.

Он также добавил, что на конференции по Ливии в Берлине 19 января на уровне лидеров будут обсуждаться прошедшие в Москве переговоры.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто, но усилия продолжатся.

13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров в Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

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