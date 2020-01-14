Лавров прокомментировал результаты переговоров по Ливии в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто, но усилия продолжатся.

«Усилия на этом направлении мы будем продолжать, пока еще окончательного результата не достигнуто», – сказал Лавров, передает ТАСС.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии – Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация – мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», – добавил Лавров, передает РИА «Новости».

При этом он также заявил, что экстремисты из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжать «мутить воду» и там.

«Около 90% территории Сирийской Арабской Республики контролирует законное правительство. Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, к сожалению, опять же говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду и в этой стране», – сказал министр.

Кроме того, он заявил, что государственность Ливии была уничтожена силами НАТО в 2011 году. «Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры – преступной, противозаконной авантюры – мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ», – пояснил Лавров.

При этом глава МИД отметил, что было бы хорошо, если в Ливии удалось повторить сирийский сценарий. «Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше», – считает Лавров.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров в Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».