Стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию в Москве

Советник по СМИ главы парламента Ливии Хамид аль-Сафи заявил, что переговоры между ливийскими сторонами в Москве закончились без подписания соглашения.

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», – передает его слова РИА «Новости».

Переговоры по Ливии начались в Москве в понедельник. Основные вопросы – параметры и возможность подписания соглашения о перемирии. И Сарадж, и Хафтар находятся в Москве.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в Москве планируется провести переговоры главы ПНС Ливии Фаиза Сараджа и главы ЛНА Халифы Хафтара.

Однако позже Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с Хафтаром в Москве. Сообщалось, что переговоры со стороны ПНС в Москве ведутся с представителями Турции и России.

В Москве в понедельник стартовали переговоры с Турцией по Ливии.