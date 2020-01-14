Взгляд
14 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
Разделы

Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
Перейти а раздел…

Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один столФото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press,
Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему США и Иран ненавидят друг друга

    Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

    Москва разыгрывает ливийскую карту

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о подготовке Хафтаром нового штурма Триполи
              Польша резко нарастила численность армииВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолетаЭрдоган пообещал преподать урок ХафтаруФутболист Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина
              Протоиерей Чаплин призвал наградить едва не отлученного от церкви блогераВыходцев из Чечни в Германии заподозрили к подготовке терактаНа Украине назвали «экзотические версии» крушения Boeing в ИранеСемья из Петербурга объяснила танец с коляской на тонком льду Онежского озера
              Володин потребовал от Польши извиниться за антисемитскую политику в 1930-е годыТребование исполнить песни на русском языке привело к массовой драке в ГрузииШендерович приравнял Россию к гитлеровской ГерманииМуж Нетребко отреагировал на сообщения об отказе петь с армянкой на одной сцене

              Стокгольмский арбитраж


              Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу

              «Десять дней праздновать»


              В Литве предложили отметить день взятия Москвы

              «Машина времени»


              Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              успехи дипломатии


              Что получит Россия от примирения в Ливии

              разоблачение фейков


              Минздрав попал под удар информационной войны

              Рекордный джекпот


              Сергей Мардан: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

              Слушать камертон


              Сергей Сафронов: Массовая культура не может создать эталонного русского

              Разрушить изнутри


              Герман Садулаев: Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы старый Новый год?

              Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

              Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один стол   14 января 2020, 14:00
              Фото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press,
              Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?

              В ночь на вторник в Москве завершились переговоры между сторонами конфликта в Ливии. Как сообщили в МИД России, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

              Позже Хафтар объяснил, почему не стал подписывать документ. По его словам, предложенный вариант договора игнорировал «многие из требований ливийской армии». В частности, командующий ЛНА настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.

              Фельдмаршал также призвал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

              В то же время, по данным российских военных, Хафтар отказался от подписания документа из-за того, что в нем не оговаривались сроки роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне правительства Сараджа. При этом после отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а затем ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы». Таким образом режим прекращения огня, введенный 12 января по инициативе президентов России и Турции, оказался нарушен.

              Но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва продолжит заниматься урегулированием ситуации в Ливии. «Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии – Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация – мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», – сказал Лавров.  

              При этом, отметил министр, экстремисты из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжать «мутить воду». Он также выразил надежду на то, что Ливия сможет повторить «сирийский сценарий», где 90% территории страны контролируется законным правительством. «Я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше», – убежден Лавров.

              Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что переговорный марафон по Ливии оказался намного запутаннее, чем ожидалось, и «показывает, насколько все нелинейно на современном Ближнем Востоке».

              «Кто тут за кого и кто на кого влияет – не то что бы непонятно, просто статичную картинку расстановки сил практически невозможно зафиксировать. Она скользит и плавает», – отметил политолог.

              Он также добавил, что переговоры в Москве стали очередным подтверждением того, что «великие державы оказываются в зависимости от несопоставимых с ними по калибру стран и вынуждены тратить уйму времени и энергии, чтобы их уломать». При этом, по мнению эксперта, арабские партнеры «подзуживают» Хафтара для продолжения военных действий. «Так что будем ждать очередных «бури и натиска», – заключил Лукьянов.

              В то же время научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин полагает, что Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один стол. «Хафтар – офицер, его силы уверенно воюют, побеждают и вошли в Триполи. Для Хафтара Сарадж нелегитимен, а для Сараджа – Хафтар», – пояснил Наумкин, добавив, что «все стороны ливийского конфликта хотят прибыть на берлинскую конференцию по Ливии с сильных позиций».

              При этом эксперты не считают, что переговоры в Москве провалились.

              «Сам факт того, что противоборствующие стороны собрались в одном месте – уже успех», – подчеркнул Наумкин.

              А эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Григорий Лукьянов уверен, что у организаторов встречи было четкое понимание невозможности разрешить кризис лишь одной встречей. Поэтому задача, по словам собеседника, была весьма скромная: остановить боевые действия и обеспечить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы, оказавшиеся в зоне конфликта. «Это особо важно, ведь Триполи и окрестная агломерация, которые стали полем боя – место проживания 2,5 млн человек. То есть чуть ли не половины населения страны», – напомнил политолог.

              Григорий Лукьянов также выделил три причины, которые объясняют неуступчивость Хафтара. Первая – это военные успехи фельдмаршала. «Был взят город Сирт, войска Хафтара закрепились в отдельных пригородах столицы. Активно поступают новые партии военной помощи, усилилась идеологическая обработка населения со стороны сторонников Хафтара. В итоге у него нет сейчас серьезных мотивов для того, чтобы идти на уступки своим оппонентам», – отметил эксперт.

              Вторая причина – это требование правительства Сараджа отвести войска ЛНА от Триполи. «Но победы Хафтару достались слишком дорогой ценой, чтобы от них так просто отказаться», – продолжил политолог.

              Третья причина заключается в ограниченности состава участников встречи в Москве. «Переговоры прошли по инициативе Турции. Оказав уважение России, Хафтар приехал на встречу, но не увидел здесь никого, кто бы отстаивал исключительно его интересы так, как Турция отстаивала интересы Сараджа. Анкара ведь небеспристрастный участник конфликта и не является независимым медиатором, в отличие от России, занявшей позицию миротворца», – пояснил Лукьянов.

              По его словам, Хафтару нужно было, чтобы на встрече присутствовал как минимум Египет, который является его безусловным союзником.

              Поэтому встреча была ассиметрична – интересы Хафтара не могли быть гарантированы предлагаемым соглашением в долгосрочной перспективе.

              «Если говорить о будущем, то конференция по Ливии, запланированная на 19 января в Берлине, также вряд ли способна внести изменения в течение конфликта. Эта встреча призвана в первую очередь решать проблемы ЕС в Ливии, из-за чего Италия и Франция стали соперниками на южном направлении. Основная задача Германии сегодня – преодолеть эти разногласия. При этом Хафтар и Сарадж вряд ли прислушаются к участникам берлинской встречи в ее сегодняшнем формате», – заключил Григорий Лукьянов.

              Отметим, что Россия активно работает над организацией встречи в Берлине. Так, за последние несколько дней президент Владимир Путин обсудил подготовку к международной конференции с лидерами ГерманииФранции, Италии и Турции. При этом накануне пресс-служба Кремля сообщила, что участие Путина в работе конференции будет своевременно подтверждено в случае принятия такого решения российским лидером.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............