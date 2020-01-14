Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?

В ночь на вторник в Москве завершились переговоры между сторонами конфликта в Ливии. Как сообщили в МИД России, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Позже Хафтар объяснил, почему не стал подписывать документ. По его словам, предложенный вариант договора игнорировал «многие из требований ливийской армии». В частности, командующий ЛНА настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.

Фельдмаршал также призвал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

В то же время, по данным российских военных, Хафтар отказался от подписания документа из-за того, что в нем не оговаривались сроки роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне правительства Сараджа. При этом после отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а затем ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы». Таким образом режим прекращения огня, введенный 12 января по инициативе президентов России и Турции, оказался нарушен.

Но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва продолжит заниматься урегулированием ситуации в Ливии. «Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии – Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация – мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», – сказал Лавров.

При этом, отметил министр, экстремисты из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжать «мутить воду». Он также выразил надежду на то, что Ливия сможет повторить «сирийский сценарий», где 90% территории страны контролируется законным правительством. «Я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше», – убежден Лавров.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что переговорный марафон по Ливии оказался намного запутаннее, чем ожидалось, и «показывает, насколько все нелинейно на современном Ближнем Востоке».

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«Кто тут за кого и кто на кого влияет – не то что бы непонятно, просто статичную картинку расстановки сил практически невозможно зафиксировать. Она скользит и плавает», – отметил политолог.

Он также добавил, что переговоры в Москве стали очередным подтверждением того, что «великие державы оказываются в зависимости от несопоставимых с ними по калибру стран и вынуждены тратить уйму времени и энергии, чтобы их уломать». При этом, по мнению эксперта, арабские партнеры «подзуживают» Хафтара для продолжения военных действий. «Так что будем ждать очередных «бури и натиска», – заключил Лукьянов.

В то же время научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин полагает, что Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один стол. «Хафтар – офицер, его силы уверенно воюют, побеждают и вошли в Триполи. Для Хафтара Сарадж нелегитимен, а для Сараджа – Хафтар», – пояснил Наумкин, добавив, что «все стороны ливийского конфликта хотят прибыть на берлинскую конференцию по Ливии с сильных позиций».

При этом эксперты не считают, что переговоры в Москве провалились.

«Сам факт того, что противоборствующие стороны собрались в одном месте – уже успех», – подчеркнул Наумкин.

А эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Григорий Лукьянов уверен, что у организаторов встречи было четкое понимание невозможности разрешить кризис лишь одной встречей. Поэтому задача, по словам собеседника, была весьма скромная: остановить боевые действия и обеспечить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы, оказавшиеся в зоне конфликта. «Это особо важно, ведь Триполи и окрестная агломерация, которые стали полем боя – место проживания 2,5 млн человек. То есть чуть ли не половины населения страны», – напомнил политолог.

Григорий Лукьянов также выделил три причины, которые объясняют неуступчивость Хафтара. Первая – это военные успехи фельдмаршала. «Был взят город Сирт, войска Хафтара закрепились в отдельных пригородах столицы. Активно поступают новые партии военной помощи, усилилась идеологическая обработка населения со стороны сторонников Хафтара. В итоге у него нет сейчас серьезных мотивов для того, чтобы идти на уступки своим оппонентам», – отметил эксперт.

Вторая причина – это требование правительства Сараджа отвести войска ЛНА от Триполи. «Но победы Хафтару достались слишком дорогой ценой, чтобы от них так просто отказаться», – продолжил политолог.

Третья причина заключается в ограниченности состава участников встречи в Москве. «Переговоры прошли по инициативе Турции. Оказав уважение России, Хафтар приехал на встречу, но не увидел здесь никого, кто бы отстаивал исключительно его интересы так, как Турция отстаивала интересы Сараджа. Анкара ведь небеспристрастный участник конфликта и не является независимым медиатором, в отличие от России, занявшей позицию миротворца», – пояснил Лукьянов.

По его словам, Хафтару нужно было, чтобы на встрече присутствовал как минимум Египет, который является его безусловным союзником.

Поэтому встреча была ассиметрична – интересы Хафтара не могли быть гарантированы предлагаемым соглашением в долгосрочной перспективе.

«Если говорить о будущем, то конференция по Ливии, запланированная на 19 января в Берлине, также вряд ли способна внести изменения в течение конфликта. Эта встреча призвана в первую очередь решать проблемы ЕС в Ливии, из-за чего Италия и Франция стали соперниками на южном направлении. Основная задача Германии сегодня – преодолеть эти разногласия. При этом Хафтар и Сарадж вряд ли прислушаются к участникам берлинской встречи в ее сегодняшнем формате», – заключил Григорий Лукьянов.

Отметим, что Россия активно работает над организацией встречи в Берлине. Так, за последние несколько дней президент Владимир Путин обсудил подготовку к международной конференции с лидерами Германии, Франции, Италии и Турции. При этом накануне пресс-служба Кремля сообщила, что участие Путина в работе конференции будет своевременно подтверждено в случае принятия такого решения российским лидером.

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