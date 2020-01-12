Путин провел переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии, сообщили в Кремле.

«Подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны выразили намерение «всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии».

Главы государств затрагивали и ситуацию вокруг Ирана. Президенты отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщили в Кремле.

«Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии. Условлено о продолжении личных контактов», – говорится в сообщении.

Также ситуация в Ливии обсуждалась в ходе разговора президента Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Телефонные переговоры состоялись по инициативе итальянской стороны. Президент и премьер выразили готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

В январе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь. В субботу, 11 января, лидеры провели телефонный разговор.

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