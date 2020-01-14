Эксперт объяснил отказ Хафтара подписать договор о прекращении огня в Ливии

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Эксперт объяснил отказ Хафтара подписать договор о прекращении огня в Ливии

                 14 января 2020, 11:34
              Фото: Esam Omran Al-Fetori/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Хафтар преуспел на всех фронтах. У него сейчас нет мотивов идти на уступки своим оппонентам. Победы достались слишком дорогой ценой», – заявил политолог Григорий Лукьянов, комментируя отказ командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара подписать в Москве соглашение о прекращении огня.

              «Минимальной целью организаторов встречи в Москве было достичь прекращения огня в Ливии, учитывая, что сложный клубок политических разногласий в стране не удалось разрешить за все пять лет, пока длится текущий этап конфликта, – сказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Григорий Лукьянов. – И у организаторов встречи было четкое понимание, что одной встречей ливийский кризис разрешить не удастся по определению. Тем более при участии такого ограниченного числа сторон. Ведь количество центров силы в Ливии сегодня значительно больше, чем два формально известных – Триполи и Тобрук».  

              Поэтому задача, по словам собеседника, была весьма скромная: остановить боевые действия в целях обеспечения безопасности населения и обеспечить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы, оказавшиеся в зоне боевых действий. «Это особо важно, ведь Триполи и окрестная агломерация, которые стали полем боя – это место проживания 2,5 млн человек. То есть чуть ли не половины населения страны», – напомнил Григорий Лукьянов.

              «Кроме того, изначальные риски перед встречей в Москве были очень велики. В последние полтора месяца ЛНА значительно преуспела на всех фронтах. Был взят город Сирт, войска Хафтара закрепились в отдельных пригородах столицы. Активно поступают новые партии военной помощи, усилилась идеологическая обработка населения со стороны сторонников Хафтара. В итоге у него нет сейчас серьезных мотивов для того, чтобы идти на уступки своим оппонентам. Это первая причина», – отметил эксперт.

              Одним из элементов предполагавшегося соглашения, на котором настаивало правительство Сараджа – это отвод войск ЛНА от Триполи, акцентировал политолог. «Но победы Хафтара достались слишком дорогой ценой, чтобы от них так просто отказаться, и этот пункт для него был принципиально неприемлем. Это вторая причина», – отметил собеседник.

              «Ну и третья причина заключается в том, что состав участников в Москве был очень ограничен. Переговоры прошли по инициативе Турции. Оказав уважение России, Хафтар приехал на встречу, но не увидел здесь никого, кто бы отстаивал исключительно его интересы, так как Турция отстаивала интересы Сараджа. Анкара ведь небеспристрастный участник конфликта и не является независимым медиатором, в отличие от России, занявшей позицию миротворца», – подчеркнул эксперт РСМД.

              По его словам, Хафтару нужно было, чтобы на встрече присутствовал как минимум Египет, который является его безусловным союзником. Поэтому, с его точки зрения, встреча была ассиметрична – интересы Хафтара не могли быть гарантированы предлагаемым соглашением в долгосрочной перспективе.

              «Если говорить о будущем, то конференция по Ливии, запланированная на 19 января в Берлине, также вряд ли способна внести изменения в течение конфликта. Эта встреча призвана в первую очередь решать проблемы ЕС в Ливии. Ливийская проблема расколола Италию и Францию, сделала их соперниками на южном направлении. Основная задача Германии сегодня преодолеть эти разногласия между двумя непосредственными участниками Евросоюза. При этом Хафтар и Сарадж вряд ли прислушаются к участникам берлинской встречи в ее сегодняшнем формате», – заключил Григорий Лукьянов.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на юге ливийской столицы Триполи возобновились вооруженные столкновения на фоне отказа командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара подписать в Москве соглашение о прекращении огня.

              Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

              В результате в ходе переговоров в Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».


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