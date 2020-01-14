Бута перевели в спецблок для террористов

Отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме Мэрион россиянина Виктора Бута перевели из зоны общего строгого режима в спецблок для террористов, сообщила его супруга Алла Бут.

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы. ... На общем строгом режиме Виктор мог звонить домой каждый день. А тут от него не было звонков с четверга и до понедельника. Вчера он позвонил маме и мне, ему разрешили два звонка подряд только потому, что это был его день рождения», – сказала она, передает РИА «Новости».

Алла Бут уточнила, что в новом блоке «разрешены только два звонка в неделю, и то их надо «заказывать» заранее, за две недели». Кроме того, из списка разрешенных контактов, а значит, и из тюремной системы электронной почты и телефонной связи удалят все адреса и телефоны тех, с кем россиянин переписывался и разговаривал, кроме ближайших родственников. Следовательно, Буту придется заново подавать заявки на внесение друзей в список контактов.

«Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима. ... Если это наказание за что-то, то Виктору должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания. ... А тут – ни слова, ни звука. Как будто не человек, а вещь – вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно. США обвиняют Россию в «жестоком обращении» с американцем Уиланом, арестованным за шпионаж. Индейку ему не разрешили съесть в американский День благодарения! А сами они с россиянами творят в своих тюрьмах что хотят», – добавила супруга Бута.

По словам Бут, она сообщила о ситуации в посольство России в Вашингтоне. В ближайшее время будет направлен запрос через Госдепартамент в Бюро тюрем США. Кроме того, российские дипломаты попробуют дозвониться до руководства Мэрион и узнать причины перевода.

В декабре МИД предложил Вашингтону обсудить судьбу россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах, в ответ на сообщение посольства США о посещении Пола Уилана в следственном изоляторе «Лефортово».

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвинили его в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, а также в поддержке терроризма. В сентябре этого года Бут, отбывающий 25-летнее заключение в тюрьме США, впервые с 2012 года встретился с женой и дочерью.